Médenine : Quatre nouvelles ambulances affectées à quatre hôpitaux de la région

La direction régionale de la santé à Médenine a réceptionné 4 ambulances de catégorie “A”, dotées d’équipements de haute qualité, afin d’assurer les services du SAMU et de renforcer les prestations de santé.

Les véhicules d’ambulance ont été répartis entre l’hôpital universitaire de Médenine et les trois hôpitaux régionaux de Zarzis, Ben Guerdane et Sadok M’Kaddem à Djerba, a précisé le directeur régional de la santé, Taieb Chalouf.

La remise de ces ambulances s’inscrit dans le cadre du programme « Essaha Aziza », au titre d’un deuxième lot, après un premier livré en 2023 et composé d’ambulances de catégorie B, attribuées aux hôpitaux de première ligne à Djerba Midoun, Béni Khédache et Sidi Makhlouf, a fait savoir la même source.

Le directeur régional de la santé a également indiqué que les travaux d’extension du service de gynécologie-obstétrique à l’hôpital régional Sadok M’Kaddem, ont été parachevés, mercredi, après un retard conséquent.

Le service sera opérationnel dans les prochaines semaines, une fois les travaux d’équipement achevés, a-t-il indiqué, ajoutant que ce service est en cours de transformation en structure hospitalo-universitaire, avec la prochaine affectation d’un spécialiste, dans le cadre d’une orientation visant à développer des services universitaires à Djerba, Zarzis et Ben Guerdane.