Hyundai Care Days : Alpha Hyundai Motor lance sa campagne après-vente exclusive jusqu’au 28 novembre 2025

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie et leader du marché automobile, est ravi d’annoncer le lancement des «Hyundai Care Days», une campagne après-vente exclusive menée en partenariat avec TotalEnergies. Cette opération très attendue se poursuivra jusqu’au 28 novembre 2025, offrant aux clients des avantages exceptionnels pour l’entretien de leurs véhicules.

«Hyundai Care Days» fait son grand retour pour réaffirmer notre engagement continu envers nos clients. Cette campagne, menée en partenariat avec TotalEnergies, illustre notre volonté d’offrir un service premium à des conditions avantageuses, tout en maintenant les standards d’excellence qui font notre réputation », a déclaré M. Mehdi Mahjoub, Directeur Général d’Alpha Hyundai Motor.

Durant toute la période des «Hyundai Care Days», Hyundai Services Tunisie offrira des remises exclusives sur l’ensemble des prestations d’entretien : 10% de remise sur les lubrifiants Quartz, 15% sur la main-d’œuvre et 20% sur les pièces de rechange d’origine. Ces remises s’appliquent à tous les types d’entretien, qu’il s’agisse de la maintenance périodique, de la vidange, du remplacement des filtres ou des contrôles de sécurité.

Tous les services sont réalisés par des techniciens certifiés, conformément aux standards Hyundai, garantissant ainsi la préservation de la garantie constructeur de 5 ans. Cette campagne est accessible au niveau de l’atelier du service rapide Hyundai Services Tunisie à Charguia 1, qui offre une prise en charge fluide et efficace, garantissant un service de qualité à tous les clients.

Les prises de RDV sont possibles au téléphone mais également à travers l’application mobile «MyHyundaiTunisia», disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android. Pour rappel, cette application a été lancée par Hyundai pour une expérience toujours plus fluide, moderne et connectée. Elle offre aux clients Hyundai, non seulement la possibilité de prendre RDV et d’optimiser leur planning mais également l’accès aux informations clés relatives à leur véhicule, telles que l’historique des services, les rappels d’entretien, ainsi que les horaires et coordonnées des ateliers Hyundai.

Élu « Service Client de l’Année » pour la quatrième année consécutive, Alpha Hyundai Motor démontre une fois de plus sa capacité à placer la satisfaction client au cœur de ses priorités. « Hyundai Care Days » illustre cette philosophie en offrant un accès facilité à un service après-vente de qualité supérieure, alliant expertise technique, pièces d’origine et tarifs préférentiels.

Les « Hyundai Care Days » ont démarré ! Profitez-en jusqu’au 28 novembre 2025 dans votre point de service Hyundai !