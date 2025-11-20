France : le réalisateur tunisien Nader Ayache en grève de la faim face à une OQTF

Le réalisateur et doctorant tunisien Nader Ayache traverse une situation dramatique en France, où il est menacé d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) malgré dix années d’études et de production cinématographique. Installé dans le pays depuis 2015, il a réalisé plusieurs films dont La Renaissance, sélectionné aux César 2025.

Confronté à un nouveau refus de séjour le 6 novembre 2025, il a entamé une grève de la faim devant le Centre National du Cinéma pour dénoncer ce qu’il considère comme une profonde injustice, après huit ans sans titre de séjour et sans revoir ses parents. Soutenu par ses proches, il affirme avoir épuisé toutes les voies légales pour régulariser sa situation. Nader souligne que son combat dépasse son cas personnel et met en lumière les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les étrangers en France.

Déterminé à poursuivre son doctorat et ses projets artistiques, il prépare un nouveau recours devant le Conseil d’État ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, tandis que son avenir reste suspendu à une décision administrative pouvant changer le cours de sa vie.