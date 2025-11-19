Tunisie : La ministre de la Famille présente sa feuille de route pour 2026

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a détaillé, mardi soir, au Palais du Bardo, les grandes orientations de son département pour l’année 2026, lors de la plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts.

La ministre a souligné que l’action du ministère s’appuiera sur une approche stratégique, à travers l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale pour le développement de la petite enfance, destinée à accompagner les transformations démographiques, sociales, économiques et climatiques.

Cette stratégie interviendra après l’évaluation de la stratégie multisectorielle 2017-2025 et visera à renforcer la prise en charge précoce des enfants et la protection qui leur est dédiée.

Jabri a précisé que la prévention constitue désormais un axe central de la politique du ministère, parallèlement au traitement des situations de vulnérabilité, avec un accent particulier sur la lutte contre toutes les formes de violence et d’exploitation touchant les enfants.

Elle a également mis en avant les programmes visant à développer la créativité et l’innovation chez les enfants, dans un cadre de coopération entre les différents secteurs concernés.

En matière de services orientés vers l’enfance, la ministre a rappelé que plus de 5 000 bénéficiaires ont profité en 2025 des programmes de formation et des dispositifs de soutien.

Elle a cité, à ce titre, la réussite du programme « Notre jardin d’enfants dans notre quartier », qui s’inscrit dans la logique de l’intervention précoce au profit des familles.

La ministre a aussi annoncé l’avancement du plan national participatif 2025-2026 consacré aux enfants et adolescents atteints de trouble du spectre de l’autisme, qui repose sur la prévention, le dépistage précoce, l’éducation inclusive et l’intégration socio-économique.

Abordant la question des garderies à domicile, Jabri a mis en garde contre la recrudescence de l’accueil d’enfants sans cadre légal, alors que le taux de couverture des services de la petite enfance ne dépasse pas 1,29 %.

Elle a affirmé que le ministère finalise un cahier des charges pour encadrer ce type de garde et garantir la sécurité des enfants.

Elle a indiqué, par ailleurs, que 133 décisions de fermeture d’espaces anarchiques ont été prises jusqu’en octobre 2025, en application du dispositif de contrôle mis en place en 2023.

La ministre a enfin annoncé la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour la prévention des comportements à risque et la protection des enfants dans l’espace numérique, ainsi que l’équipement de nouveaux espaces informatiques destinés aux enfants dans les zones prioritaires.