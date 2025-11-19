Liban : 13 martyrs dans une frappe sioniste sur un camp de réfugiés

Au moins treize personnes sont tombées en martyres mardi, suite à une frappe menée par les forces sionistes dans un camp de réfugiés palestiniens du sud du Liban, a rapporté le ministère libanais de la Santé.

Le ministère libanais a fait état d’une attaque “de l’ennemi (sioniste) sur le camp d’Aïn al-Héloué à Saïda”, faisant état d’un bilan de 13 martyrs et plusieurs blessés.

Les “ambulances transportent encore plus de blessés dans des hôpitaux proches”, selon cette source.

La frappe a visé une voiture près de la mosquée Khaled ben al-Walid et “il a ensuite été rapporté que le raid avait également visé” la mosquée elle-même ainsi qu’un centre portant le même nom, a indiqué de son côté l’Agence de presse officielle ANI.

Deux Libanais sont tombés en martyrs mardi, lors des frappes menées par les forces sionistes sur le sud du Liban, avait auparavant rapporté l’Agence de presse libanaise (ANI).