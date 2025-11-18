Tunisie : Prévisions météo du mardi 18 novembre 2025

Le temps sera caractérisé par des passages nuageux, parfois denses sur les régions côtières du nord ainsi que par endroits au centre et au sud, avec des pluies éparses pouvant prendre un caractère orageux. Au cours de la nuit, ces précipitations gagneront progressivement l’ensemble du centre et du sud, où elles pourront être localement abondantes.

Les vents souffleront du nord sur le nord et le centre, et du sud-ouest sur le sud. Ils seront relativement forts à localement forts près des côtes et dans les régions méridionales, et faibles à modérés ailleurs.

La mer sera agitée, devenant très agitée au fil des heures sur le nord.

Les températures seront en baisse :

Les maximales oscilleront entre 16 et 22°C sur le nord et le centre,

Environ 14°C sur les hauteurs de l’ouest,

Entre 22 et 27°C dans les autres régions, atteignant jusqu’à 29°C localement dans le sud.