Tunisie : l’entrepreneuriat féminin explose avec une hausse de 35 % en cinq ans

L’entrepreneuriat féminin dans le domaine numérique connaît une dynamique remarquable en Tunisie, avec une progression de 35 % en cinq ans et près de 40 % des startups créées depuis 2020 comptant au moins une cofondatrice.

Intervenant à l’ouverture du Congrès du Conseil International des Femmes Entrepreneures (CIFE), la ministre de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné que l’égalité constitue un pilier majeur du modèle économique tunisien, rappelant que les femmes représentent 60 % des diplômés universitaires et qu’elles sont fortement présentes dans les secteurs industriels et technologiques. Elles dirigent aujourd’hui 25 % des entreprises du pays, un taux supérieur à la moyenne régionale, et occupent une place déterminante dans des domaines stratégiques tels que les industries pharmaceutiques, biotechnologiques ou les énergies renouvelables. Pour la ministre, valoriser le potentiel féminin n’est pas seulement une nécessité sociale mais un enjeu stratégique lié à la souveraineté industrielle et technologique.

Le congrès du CIFE, présidé par Rachida Jebnoun, ambitionne justement de transformer cette dynamique en actions concrètes à travers une feuille de route commune visant à renforcer le leadership féminin et l’intégration économique en Méditerranée, faisant de la Tunisie un véritable pôle d’impulsion pour une gouvernance inclusive et durable.