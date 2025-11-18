Sousse : un adolescent de 13 ans frappe un senior, la victime en réanimation et le mineur placé en rééducation

Un grave incident a secoué récemment la ville de Sousse, où un adolescent de 13 ans a été placé au Centre de rééducation des mineurs délinquants de Sidi El Hani, sur décision du juge d’instruction près le tribunal de première instance de Sousse 1.

Le jeune est poursuivi pour tentative de meurtre après avoir, la semaine dernière au quartier Bab Jebli, asséné un violent coup de poing à un homme âgé, provoquant son transfert en urgence au service de réanimation.

Les faits ont été entièrement enregistrés par une caméra de surveillance appartenant à la municipalité de Sousse, apportant des éléments déterminants à l’enquête.