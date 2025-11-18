Affaire Rahma : prolongation de la détention de Mehdi Ben Gharbia de quatre mois

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a décidé de prolonger de quatre mois supplémentaires la détention préventive de l’ancien ministre et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia, dans le cadre de l’affaire liée à l’homicide de la jeune Rahma.

Cette décision intervient après qu’un mandat de dépôt a été émis à son encontre au mois de mai, sur la base d’un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis. Celle-ci avait ordonné l’élargissement du périmètre de l’enquête autour du meurtre survenu en 2020 à Ain Zaghouan, afin d’inclure plusieurs dizaines de suspects, dont Mehdi Ben Gharbia.

L’affaire, hautement sensible, continue ainsi de connaître de nouveaux développements judiciaires alors que les investigations se poursuivent.