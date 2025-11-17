Tunisie : Prévisions météo du lundi 17 novembre 2025

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, le temps sera partiellement nuageux ce lundi 17 novembre 2025, avant de devenir progressivement très nuageux l’après-midi sur les régions du nord. Des pluies temporairement orageuses, parfois abondantes, sont attendues sur les zones côtières du nord. Ces précipitations s’étendront au cours de la nuit à l’ensemble du nord, ainsi qu’à certaines régions du centre et du sud.

Le vent soufflera du secteur sud : relativement fort sur le sud du pays, et faible à modéré ailleurs. En fin de journée, il basculera au secteur nord sur les régions septentrionales.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée sur les autres côtes.

Les températures connaîtront une légère baisse : les maximales seront comprises entre 21 et 25 °C sur le nord et le centre, autour de 19 °C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 26 et 30 °C dans les autres régions.