Sousse : un grave accident de bus fait deux victimes et 30 blessés, dont plusieurs graves

Un grave accident de la route est survenu dans la soirée du lundi 17 novembre sur la route nationale n°12, au niveau de la délégation de Msaken dans le gouvernorat de Sousse.

Le drame a coûté la vie à deux personnes sur place et fait plus de trente blessés, dont quinze se trouvent dans un état critique. L’accident s’est produit à la suite d’une collision entre un bus relevant de la Société régionale de transport du Sahel et une voiture légère.

Les unités de la Protection civile et de la Garde nationale sont rapidement intervenues pour sécuriser les lieux et évacuer les blessés vers les hôpitaux de la région.