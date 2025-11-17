Protection de l’enfance numérique : la Tunisie renforce ses mesures 2025

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication, lance mercredi 19 novembre, au Technopôle El Ghazala (Ariana), la Charte nationale pour la protection de l’enfance dans l’espace numérique.

Présidée par la ministre de la Famille, Asma Jebri, et le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, cette réunion réunira les principaux opérateurs de télécommunications, fournisseurs d’accès Internet et acteurs clés du numérique en Tunisie. L’objectif est d’unifier les efforts pour renforcer la protection des enfants contre les risques cybernétiques et soutenir le rôle parental dans un environnement numérique en constante évolution.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à prévenir les comportements à risque et à renforcer les mécanismes de travail en réseau pour faire face aux menaces qui pèsent sur les enfants en ligne.