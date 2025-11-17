Logement 2026 : le ministère dévoile un programme massif

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a indiqué dimanche soir qu’un total de 1 000 logements seront lancés en 2026 dans le cadre du programme de location-vente déstiné aux salariés à revenu limité.

Lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des Représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, tenue au palais du Bardo et consacrée à l’examen de la mission « Équipement et Habitat » du projet de budget de l’État pour 2026, il a précisé qu’un appel d’offres sera publié au cours du premier trimestre 2026 et que les travaux débuteront effectivement au second semestre, après la désignation des entreprises.

Concernant le logement social destiné aux ménages à faible revenu, Zouari a rappelé la livraison de près de 4 800 logements. Il a indiqué que 2 000 unités sont en voie d’achèvement, dont une partie avant la fin de l’année, tandis que le reste sera remis au premier trimestre 2026 dans le cadre de la première phase du programme.

Le ministre a ajouté que son département prépare actuellement la deuxième phase du logement social, qui comprendra environ 5 000 nouvelles unités pour un coût global d’environ 300 millions de dinars. Les appels d’offres pour 3 100 logements sont prêts pour une démarrage en janvier 2026. Selon lui, 1 800 unités seront lancées au premier trimestre 2026 et 1 900 autres durant le second semestre, après la finalisation une fois les dossiers d’appels d’offres finalisés des procédures d’appels d’offres.

Il a également fait état de la réalisation de 919 logements destinés à remplacer les habitations rudimentaires dans toutes les régions du pays.

S’agissant des pistes rurales, Zouari a indiqué que les demandes d’intervention concernent environ 60 000 kilomètres, alors que le ministère est intervenu sur quelques 28 000 kilomètres. Il a affirmé que les efforts se poursuivent pour mobiliser les financements nécessaires pour lancer une nouvelle phase d’intervention couvrant 21 gouvernorats.

Répondant aux questions des députés sur la protection des villes contre les inondations, le ministre a souligné la poursuite de 32 projets d’un montant de 440 millions de dinars. Trois nouveaux projets, d’un coût de 213 millions de dinars, seront ajoutés en 2026 pour dans les régions du Kef, Béja, Sidi Bou Rouis (Siliana), Ksar Ghilane (Kébili), Gafsa, Moknine (Monastir), El Maâmoura (Nabeul), Djerba (Médenine) et l’ouest de la capitale Tunis.

Pour ce qui est des projets de lutte contre l’érosion marine, Zouari a annoncé la poursuite du projet de protection du littoral à Rejiche et Salakta (Mahdia), d’un coût de 21 millions de dinars. Pour 2026, 9,5 millions de dinars seront alloués, en plus de 4,5 millions de dinars destinés à engager la deuxième phase du projet dans les mêmes zones.

Evoquant le programme de réhabilitation des quartiers, il a fait savoir qu’environ 160 quartiers sont concernés par la deuxième génération du programme, pour un coût dépassant 800 millions de dinars. Les travaux sont achevés dans 26 quartiers, 48 sont en cours, 29 démarreront en 2026, et les études relatives à 58 quartiers, seront finalisées en vue d’un démarrage immédiat.

Zouari a enfin indiqué que le ministère réfléchit déjà au lancement de la troisième génération du programme de réhabilitation urbaine, ajoutant que les premières concertations ont débuté avec les bailleurs de fonds.