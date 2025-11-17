Contrebande : des saisies d’une valeur de 29,8 millions de dinars en octobre

Les unités de la Garde douanière de Tunis, Jendouba, Sousse, Gafsa, Médenine et Sfax ont saisi en octobre des marchandises de contrebande évaluées à 29,8 millions de dinars, sans compter la valeur des moyens de transport, selon un communiqué publié dimanche soir par la Douane tunisienne.

Selon la même source, 1 550 procès-verbaux de saisie ont été établis au cours de cette période.

Parmi les principales marchandises interceptées saisies figurent des quantités d’or et de corail d’une valeur de 1,5 million de dinars, des articles de prêt-à-porter estimés à 1,1 million de dinars, ainsi que des cigarettes d’une valeur d’environ 1 million de dinars.

Les services douaniers ont également saisi 42 tonnes de denrées alimentaires, 24 mille litres d’huile végétale ainsi que des téléphones portables et accessoires pour une valeur de 2,8 millions de dinars.