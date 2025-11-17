Ariana : un élève définitivement expulsé après avoir passé la nuit dans son collège pour un défi viral

Un collégien de la région d’Ariana a été définitivement exclu de son établissement après avoir réalisé un défi viral consistant à passer une nuit entière à l’intérieur du collège et à filmer l’expérience.

Selon Lotfi El Qafsaoui, secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire à Ariana, invité dans l’émission « Fi 60 Daqiqa » sur Diwan FM, cette décision ne vise pas à punir l’élève, mais à instaurer un cadre dissuasif pour préserver l’ordre au sein des établissements scolaires et éviter que de tels comportements ne se reproduisent. Il a précisé que l’élève avait déjà fait l’objet de cinq rapports pour mauvais comportement, déposés par des enseignants et des parents, notamment pour des actes de harcèlement. De plus, lors du conseil de discipline, l’adolescent aurait tenté d’agresser verbalement des enseignants, ce qui a renforcé la gravité de son dossier. D’après d’autres responsables syndicaux, l’élève encourait effectivement le renvoi définitif après la présentation de son cas devant le conseil de discipline.