Sécheresse record en Iran : premiers vols pour provoquer la pluie au-dessus du lac d’Ourmia

L’Iran, confronté à une sécheresse d’une gravité exceptionnelle, a lancé ce dimanche une opération d’ensemencement des nuages afin de stimuler les précipitations, rapporte l’agence IRNA.

Une première mission aérienne a été menée au-dessus du bassin du lac d’Ourmia, dont le niveau a fortement diminué ces dernières années. D’autres interventions similaires sont prévues dans les provinces de l’Azerbaïdjan oriental et occidental. Le pays traverse en effet son automne le plus sec depuis un demi-siècle, sur fond de vagues de chaleur récurrentes et de stress hydrique accentué par le changement climatique. Cette initiative reflète l’urgence pour l’Iran de trouver des solutions face à des sécheresses désormais chroniques.