Elhiwar Ettounsi : Meryem Belkadhi signe un come-back très attendu avec une émission culturelle

L’animatrice Meryem Belkadhi signe son grand retour sur la chaîne Elhiwar Ettounsi avec une nouvelle émission culturelle intitulée « On est toujours là », diffusée chaque jeudi soir à partir de la semaine prochaine.

Cette annonce, très attendue, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont exprimé leur satisfaction et salué le come-back d’une figure médiatique respectée pour son professionnalisme et la qualité de ses contenus.

Ce retour marque une nouvelle étape dans la carrière de Meryem Belkadhi et promet d’enrichir la grille culturelle de la chaîne.