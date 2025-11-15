Tunisie : le chômage atteint 15,4 % au troisième trimestre 2025, selon l’INS

Le taux de chômage en Tunisie a légèrement augmenté au troisième trimestre 2025 pour atteindre 15,4 %, contre 15,3 % au trimestre précédent, selon les statistiques publiées par l’INS.

Le pays compte désormais 653,7 mille chômeurs, soit 2 600 de plus qu’au deuxième trimestre. Les données révèlent des évolutions contrastées selon le genre : le chômage masculin recule à 12,1 %, tandis que celui des femmes grimpe nettement à 22,4 %. La situation est encore plus préoccupante chez les diplômés de l’enseignement supérieur, dont le taux de chômage s’élève à 24,9 %, touchant particulièrement les femmes diplômées (32,3 %). Par ailleurs, la population active enregistre un léger repli, totalisant 4,2593 millions de personnes, tout comme l’emploi qui passe à 3,6056 millions d’actifs, en baisse de 3 200 par rapport au trimestre précédent.

Ces indicateurs confirment une conjoncture économique tendue, marquée par des disparités persistantes entre hommes et femmes sur le marché du travail.