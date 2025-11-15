Tunis : 20 ans de prison pour une jeune femme spécialisée dans le trafic d’héroïne

Une jeune femme a été condamnée hier à 20 ans de prison par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, après avoir été reconnue coupable de trafic de héroïne.

Selon un source judiciaire citée par Diwan FM, l’accusée se spécialisait dans l’acheminement de la drogue depuis un pays européen vers la Tunisie, en la fractionnant en capsules qu’elle avalait avant de voyager via l’aéroport Tunis-Carthage.

Lors de son audition, elle a admis avoir participé à ces opérations de contrebande en échange de sommes d’argent, confirmant ainsi l’ampleur de ce réseau de trafic de stupéfiants.