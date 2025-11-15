Octobre 2025 en Tunisie : un mois plus chaud que la normale et très sec

Le mois d’octobre 2025 a été plus chaud que la normale avec une anomalie de 0,4°c, selon un bulletin climatologique publié par l’Institut National de la Météorologie (INM) et consacré au mois d’octobre.

La température moyenne nationale a atteint 22,2 °C, alors que la moyenne de référence pour les mêmes stations (26 stations principales) est de 21,8°C.

Les températures maximales moyennes durant ce mois ont varié entre 21,5°c à Thala et 30,1°c à Tozeur et Kébili. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 27,6 °c, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 27,1°c avec une différence de + 0,5 °c.

Octobre parmi les mois déficitaires et secs

S’agissant de la pluviométrie du même mois, elle a été caractérisée par une forte disparité régionale avec un déficit pluviométrique très remarquable de 80% au sud du pays.

Un déficit de 60% a été enregistré au nord et au centre. Par conséquent, octobre 2025 est parmi les mois déficitaires et secs. Le nord du pays a cumulé dans ses dix stations météorologiques 234,4 mm, qui représente ainsi 38,5% de la normale pour les mêmes stations. De même au centre (7 stations) la pluviométrie a été déficitaire (au total 98,8 mm qui représente 41,6% de la normale).

Les stations du sud au nombre de 9 stations, ont cumulé 32,4 mm pour une normale de 178,5 mm (soit 18,2% de la normale).

Tabarka était la plus arrosée pendant ce mois mais son bilan reste toutefois déficitaire de 40%. Elle a cumulé 67,8 mm (alors que la normale est de 116,2 mm).