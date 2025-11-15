Monastir : Bientôt entrée en service du nouveau centre de dialyse à Teboulba

Le nouveau centre de dialyse à l’hôpital local de Teboulba dans le gouvernorat de Monastir sera inauguré prochainement.

A cet effet, la direction régionale de la santé a organisé une session de formation au profit du personnel médical et paramédical qui sera chargé de gérer ce nouveau service médical.

Réalisé moyennant un don de 2 millions de dinars fait par les habitants de la région, le centre est doté une capacité d’accueil de 12 lits destinés aux patients atteints d’insuffisance rénale chronique et originaires notamment de Teboulba et des délégations voisines (Bekalta, Moknine, ..).