Tunisie : Rached Ghannouchi condamné à deux ans de prison pour une affaire de corruption financière

La chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce vendredi 14 novembre 2025, le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, à deux ans de prison assortis d’une amende.

Cette décision intervient après que le pôle judiciaire économique et financier a décidé de le renvoyer devant la justice, en état de liberté, pour répondre à plusieurs accusations liées à des infractions de nature douanière.

Ce jugement marque une nouvelle étape dans les procédures visant le dirigeant politique, désormais poursuivi dans le cadre d’un dossier portant sur des faits à caractère financier et administratif.