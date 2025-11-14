Soudan : plus de 99.000 civils déplacés à El-Fasher depuis la prise de la ville par les FSR

Plus de 99.000 civils ont été déplacés depuis El-Fasher, dans l’ouest du Soudan, depuis la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR) le 26 octobre dernier, en conflit avec l’armée gouvernementale, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Dans un communiqué repris par plusieurs médias, l’agence onusienne précise que son système de suivi des déplacements a enregistré 10.236 nouveaux départs entre le 9 et le 12 novembre, portant le total à 99.128 personnes déplacées.

L’OIM souligne que ces chiffres restent provisoires, la situation étant instable et les déplacements s’accélérant face à l’insécurité persistante. Les déplacés se sont réfugiés dans diverses localités, notamment à El-Fasher, Tawila et Kutum, dans le nord-Darfour.

Les équipes sur le terrain signalent une “insécurité sévère le long des principales routes”, susceptible d’entraver les mouvements. L’organisation avertit que la situation demeure “tendue et imprévisible” avec la poursuite des combats et des déplacements de population.

Depuis le déclenchement du conflit en avril 2023, au moins 40.000 personnes ont été tuées et près de 12 millions déplacées, selon l’Organisation mondiale de la Santé.