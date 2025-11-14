Météo Tunisie : brouillards et ciel partiellement nuageux attendus en fin de nuit

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie, le temps sera marqué par un ciel partiellement nuageux au cours de la nuit, avant l’apparition de brouillards locaux en fin de nuit sur les régions côtières de l’Est.

Le vent soufflera du secteur Sud, relativement fort le long des côtes Est, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Hammamet et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

Côté températures, les minimales oscilleront généralement entre 14 et 19 °C, avec des valeurs plus fraîches autour de 12 °C sur les hauteurs de l’Ouest.