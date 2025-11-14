Huile d’olive : Prix, quantité et procédures pour les petits producteurs

Les centres régionaux relevant de l’Office National de l’Huile commenceront à recevoir l’huile d’olive des petits producteurs à partir du lundi 17 novembre 2025, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision relative à l’intervention de l’Office pour l’achat de l’huile d’olive de la production pour la saison 2025/2026.

L’Office a indiqué, dans un communiqué publié ce vendredi 14 novembre 2025, que chaque producteur doit présenter un document ou certificat attestant de son activité agricole dans le domaine de l’olivier (cellule de vulgarisation agricole ou maire), ainsi qu’une copie de sa carte d’identité nationale et une copie de son identité bancaire ou postale pour le paiement.

Le producteur doit également déposer l’huile d’olive dans des contenants adaptés au transport et à la conservation des huiles alimentaires, conformes aux réglementations en vigueur (inox ou contenants alimentaires non utilisés pour des produits chimiques). Il est recommandé de ne pas nettoyer ces contenants avec des produits domestiques comme le javel ou la lessive.

L’huile sera acceptée pour analyses et achat dans les centres régionaux de l’Office à Tunis (Hay Al-Zouhour), Sousse, Kairouan, Sidi Bouzid, Sfax et Zarzis, les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, de 8h00 à 15h00.

Lors de la présentation de l’huile au centre, l’Office procédera gratuitement aux analyses habituelles dans ses laboratoires pour déterminer la qualité et la quantité, basée sur le poids au centre.

La quantité minimale d’achat est fixée à 100 kg et la quantité maximale à 5 tonnes. Pour les quantités supérieures à 5 tonnes, l’huile sera acceptée à l’achat directement depuis le moulin.

Le prix d’achat sera déterminé selon la qualité de l’huile (extra vierge, vierge, ordinaire) et en fonction des prix pratiqués sur le marché intérieur et international. Le paiement se fera par virement bancaire ou postal, conformément aux procédures en vigueur.