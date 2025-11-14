Le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire de corruption financière et administrative au sein de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), condamnant dix personnes à des peines de prison allant jusqu’à cinq ans. Certaines accusations liées à l’exploitation d’un fonctionnaire public pour en tirer un avantage ont été déclarées non fondées.

L’ancien ministre de l’Industrie, Slim Feriani, ainsi qu’un ancien cadre de la CPG, ont été condamnés à quatre ans de prison. L’ancien député Lotfi Ali, son frère, un ex-directeur de la société et un autre responsable ont écopé de trois ans de prison et d’une amende de trois millions de dinars chacun.

Par ailleurs, le tribunal a prononcé un non-lieu en faveur de Romdhane Souid, ancien directeur général de la Compagnie. Trois autres accusés ont été exclus de cette affaire et seront poursuivis dans un dossier distinct.