Tunisie : les températures dépasseront les 30 degrés ce week-end

Selon l’expert en météorologie Amir Bahbha, la Tunisie connaîtra une hausse notable des températures à la fin de cette semaine et au début de la semaine prochaine, avec des pics pouvant atteindre 31 degrés dans certaines régions.

Intervenant dans l’émission “Fi 60 Daqiqa” mercredi 12 novembre, il a précisé que cette période de chaleur sera temporaire, puisque le pays devrait connaître à partir du 19 novembre une baisse de la pression atmosphérique accompagnée d’une chute des températures, lesquelles pourraient descendre en dessous de 20 degrés. Ce changement marquera ainsi le retour à des conditions plus fraîches et typiquement automnales.