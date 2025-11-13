Tunisie : arrestation à Mornaguia de deux dangereux trafiquants de drogue

Les agents de la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire du Gorjani ont réussi à démanteler un important réseau de trafic de drogue opérant dans la région de Mornaguia.

Deux jeunes hommes, considérés parmi les trafiquants les plus dangereux du pays et faisant l’objet de plus de trente avis de recherche, ont été arrêtés lors d’une opération minutieusement planifiée. Les forces de l’ordre ont saisi d’importantes quantités de cocaïne, de comprimés psychotropes, de plaques de cannabis ainsi qu’une somme d’argent considérable.

Les enquêtes ont confirmé l’implication active des deux suspects dans un vaste réseau de distribution de drogue. Présentés devant le juge d’instruction du tribunal de première instance de Manouba, les deux individus ont été placés en détention provisoire en attendant la poursuite de l’enquête.