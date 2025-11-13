Aéroport Tunis-Carthage : 30 ans de prison pour un passeur de 33 capsules de cocaïne

Un jeune homme a été lourdement condamné par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis à 30 ans de prison, après avoir tenté d’introduire de la cocaïne sur le territoire tunisien.

Arrivé à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance d’un pays européen, il avait dissimulé 33 capsules de cocaïne dans son corps. Les agents de contrôle, intrigués, ont procédé à un scanner qui a immédiatement dévoilé la présence de la drogue. Lors de son audition, l’accusé a admis qu’il participait depuis un certain temps à ce type d’opérations de transport, une méthode extrêmement risquée tant pour sa santé que pour les autorités chargées du contrôle.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une politique judiciaire stricte visant à combattre le trafic de stupéfiants et à protéger les frontières contre l’entrée de substances dangereuses.