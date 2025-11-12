Tunisie : Prévisions météo du mercredi 12 novembre 2025

Selon les prévisions météorologiques pour mercredi 12 novembre 2025, le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays.

Les vents de secteur sud souffleront de manière faible à modérée, avant de se renforcer légèrement sur les côtes nord au fil de la journée.

La mer sera globalement peu agitée, mais deviendra agitée progressivement au nord.

Côté températures, une légère hausse est attendue : les maximales varieront entre 22 et 26°C sur la majorité des régions, et avoisineront 20°C dans les zones montagneuses.