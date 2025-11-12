Trois avocats visés par une enquête pour diffusion de fausses informations sur les prisons tunisiennes

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires visant trois avocats, à la suite de plaintes déposées par la Direction générale des prisons et de la rééducation.

Selon une source judiciaire citée par l’agence TAP, ces plaintes concernent la diffusion de « rumeurs et de fausses informations » relatives à des grèves de la faim dans certaines prisons tunisiennes, ainsi que la propagation de données jugées « erronées » sur l’état de santé des détenus concernés. Le porte-parole de l’administration pénitentiaire, Ramzi Kouki, a fermement démenti ces allégations, assurant que la situation sanitaire des détenus en question est « normale et stable », comme l’ont confirmé les examens médicaux quotidiens. Il a ajouté que des poursuites judiciaires seront engagées contre toute personne diffusant des informations trompeuses à ce sujet.

Cette affaire survient dans un contexte tendu, marqué par la poursuite de plusieurs grèves de la faim menées par des prisonniers politiques, dont Jawhar Ben Mabrouk et Abdelhamid Jlassi, incarcérés dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État ».