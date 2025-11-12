Kaïs Saïed présente ses condoléances à la famille d’un voisin à El Mnihla

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est déplacé ce mercredi 12 novembre 2025 à El Mnihla, dans le gouvernorat de l’Ariana, afin de présenter ses condoléances à la famille de l’un de ses anciens voisins, frappée par un deuil à la suite d’un accident de la route.

Selon Attessia TV, le chef de l’État a tenu à manifester personnellement sa compassion et son soutien à la famille endeuillée, rappelant l’importance des valeurs humaines et de la solidarité dans les moments de tristesse. Cette visite, empreinte de proximité et de simplicité, s’est déroulée dans le quartier où Kaïs Saïed a vécu de nombreuses années avant son élection à la présidence. À noter qu’aucun communiqué officiel n’a été diffusé par la Présidence de la République concernant cet acte de recueillement.