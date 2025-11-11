Tunisie : 25 ans de prison par contumace pour l’ex-député Maher Zid

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce mardi 11 novembre 2025, l’ancien député du Parlement dissous, Maher Zid, à vingt-cinq ans de prison avec exécution immédiate, et ce, par contumace.

Cette lourde peine intervient à la suite d’une enquête ouverte par le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, sur instruction du ministère public, pour des faits à caractère terroriste liés à des publications et enregistrements vidéo attribués à l’intéressé. Il est à noter que Maher Zid demeure en fuite et fait toujours l’objet de poursuites dans le cadre de cette affaire.