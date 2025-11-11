Mariage de Mai Ezzeddine et Ahmed Taymour : la star égyptienne officialise sa relation

La grande star arabe Mai Ezzeddine a annoncé officiellement son mariage avec Ahmed Taymour Khalil, en déclarant : « Alhamdoulillah, qui par Sa grâce accomplit les bonnes choses. J’espère la réussite et vos prières sincères et bienveillantes. »

Son époux, Ahmed Taymour, est une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Pharmacien, coach sportif et nutritionniste, il est également passionné de voyages et partage régulièrement des photos des monuments et paysages des pays qu’il visite. Plusieurs stars égyptiennes et arabes comptent parmi ses abonnés.

Selon des sources proches, leur histoire d’amour a commencé bien avant le décès de la mère de Mai Ezzeddine, un drame qui avait profondément marqué l’actrice. Cette annonce de mariage marque donc un nouveau départ plein d’espoir pour la star, très aimée du public.