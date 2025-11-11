Les unités de la protection civile et de la garde maritime à Bizerte ont récupéré, dans l’après-midi de lundi, cinq corps non identifiés rejetés par la mer sur plusieurs plages de la délégation de Bizerte-Sud, a indiqué à l’Agence TAP, une source officielle de la protection civile.

Les dépouilles, en état de décomposition avancée et présentant des membres détériorés, auraient séjourné plusieurs jours en mer, selon la même source

Après constatation, elles ont été transférées au service de médecine légale de l’hôpital universitaire à Bizerte pour autopsie, et ce, en vue de déterminer les causes du décès et d’établir l’identité des victimes, conformément aux procédures judiciaires en vigueur.