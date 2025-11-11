Bizerte : Coupure d’eau potable à Sejnane

L’approvisionnement en eau dans la délégation de Sejnane et ses environs reprendra progressivement à partir de 5h du matin, ce mercredi, a annoncé la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La société rappelle qu’une panne survenue lundi au niveau des canaux de pompage relevant de la Société d’exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord (SECADENORD) a provoqué des perturbations et une coupure de l’alimentation en eau potable dans la ville de Sejnane et les localités avoisinantes.

La reprise du service interviendra dès l’achèvement des travaux de réparation menés par la SECADENORD, précise la SONEDE.