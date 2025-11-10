Tunisie – Trois matchs amicaux en vue : Trabelsi fait appel à un groupe élargi de 35 joueurs

L’entraîneur Sami Trabelsi a dévoilé la liste des 35 joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux internationaux que la Tunisie disputera face à la Mauritanie, la Jordanie et le Brésil.

Voici la liste complète des joueurs retenus :

Gardiens de but :
Aymen Dahmen – Nourredine Farhati – Sabri Ben Hassan

Défenseurs :
Yan Valery – Mohamed Ben Ali – Dylan Bronn – Montassar Talbi – Mahmoud Gharbal – Mortadha Ben Ouanes – Yassine Meriah – Hamza Jelassi – Marouane Sahraoui – Oussama Haddadi – Ali Abdi – Mohamed Amine Hamida – Ali Maâloul

Milieux de terrain :
Ferjani Sassi – Ellyes Skhiri – Hannibal Mejbri – Ismaël Gharbi – Mohamed Haj Mahmoud – Fares Belarbi – Chehab Jebali – Houssem Teka – Mohamed Ali Ben Romdhane

Attaquants :
Omar Laayouni – Sebastian Tounekti – Naïm Sliti – Nassim Dendani – Elyes Saad – Elyes Achouri – Hazem Mestouri – Firas Chaouat – Issam Jebali – Seifeddine Jaziri

Programme des matchs :

Tunisie – Mauritanie : 12 novembre

Tunisie – Jordanie : 14 novembre

Tunisie – Brésil : 18 novembre