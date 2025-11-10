Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

Au cours des dernières vingt-quatre heures, des quantités variables de pluie ont été enregistrées, principalement dans le nord du pays, atteignant un maximum de 85 millimètres à Aïn Draham (gouvernorat de Jendouba), 52 mm à Béni Mtir et 46 mm au barrage de Barbara, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut national de la météorologie (INM).
Voici les quantités de pluie enregistrées (en millimètres), réparties par gouvernorat :
Gouvernorat de Jendouba :
Barrage Bou Hertma 29 / Barrage Barbara 46 / Balta Bou Aouane 18 / Fernana 30 / Oued Meliz 9 / Béni Mtir 52 / Ghardimaou 14 / Aïn Draham 85 / Bou Salem 11 / Jendouba 12 / Tabarka 16
Gouvernorat de Béja :
Station Oued Zerga 3 / Barrage Sidi Salem 3 / Béja Sud 17 / Amadoun 24 / Téboursouk 7 / Tibar 13 / Barrage Kassab 20 / Nefza 20 / Testour 6 / Béja station 9
Gouvernorat de Siliana :
El Krib 18
Gouvernorat de Bizerte :
Ghar El Melh 5 / Joumine 14 / Sejnane 18 / Bizerte 6
Gouvernorat de Nabeul :
El Maïdah 9 / Hammam El Ghezaz 5 / El Haouaria 7 / Kélibia 6 / Menzel Temime 9
Gouvernorat de La Manouba :
Chouat 6 / Manouba 7 / Tebourba 4 / El Mornaguia 4 / El Jedida 4