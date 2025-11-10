Football – Ligue 2 : programme de la 9e journée

Programme des rencontres de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à 14h30) :
Poule A
Samedi 15 novembre
A Megrine : AS Megrine – CS Hammam-lif
A Menzel Bourguiba : SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse
A Msaken : CS Msaken – US Boussalem
A Chebba : CS Chebbien – EM Mahdia
A Tataouine : US Tataouine – OC Kerkennah
Dimanche 16 novembre :
A Sfax 2 mars : Sfax RS – BS Bouhajla
A Agareb : AS Agareb – SC Ben Arous
POULE B
Samedi 15 novembre
A Sakiet Eddaier : ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine
Dimanche 16 novembre :
A Ariana : AS Ariana – CS Korba
A Jendouba : Jendouba Sport – O.Sidi Bouzid
A Ksour Essef : US Ksour Essef – ES Bouchemma
A Jelma : AS Jelma – Kalaa Sport
A Gabès : S. Gabésien – SC Moknine
A Redayef : CS Redayef – EGS Gafsa