Football – Ligue 2 : programme de la 9e journée

Programme des rencontres de la 9e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévue ce week-end (tous les matches à 14h30) :

Poule A

Samedi 15 novembre

A Megrine : AS Megrine – CS Hammam-lif

A Menzel Bourguiba : SA Menzel Bourguiba – ES Hammam-Sousse

A Msaken : CS Msaken – US Boussalem

A Chebba : CS Chebbien – EM Mahdia

A Tataouine : US Tataouine – OC Kerkennah

Dimanche 16 novembre :

A Sfax 2 mars : Sfax RS – BS Bouhajla

A Agareb : AS Agareb – SC Ben Arous

POULE B

Samedi 15 novembre

A Sakiet Eddaier : ES Sakiet Eddaier – AS Kasserine

Dimanche 16 novembre :

A Ariana : AS Ariana – CS Korba

A Jendouba : Jendouba Sport – O.Sidi Bouzid

A Ksour Essef : US Ksour Essef – ES Bouchemma

A Jelma : AS Jelma – Kalaa Sport

A Gabès : S. Gabésien – SC Moknine

A Redayef : CS Redayef – EGS Gafsa