Fernana : des élèves blessés après l’effondrement du plafond d’une salle de classe

Selon Mosaïque FM, l’accident s’est produit ce lundi matin au sein de l’Institut Abdel Hamid El Ghazouani à Fernana, lorsqu’un pan du plafond d’une salle de cours s’est détaché alors que les élèves et l’enseignante étaient présents.

L’émission précise que trois élèves ont été légèrement blessés et qu’un cas d’évanouissement a également été enregistré. La protection civile est intervenue rapidement et les blessés ont été conduits à l’hôpital local, d’où ils sont ressortis après soins.

Les services concernés ont ouvert une enquête urgente pour déterminer les causes de l’effondrement, notamment en raison du fait que l’établissement est de construction récente.