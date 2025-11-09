Kasserine : arrestation d’un dangereux criminel recherché pour 56 affaires criminelles

Les forces de sécurité de Kasserine ont réalisé, ce dimanche 9 novembre 2025, une importante opération en parvenant à arrêter un dangereux multirécidiviste recherché pour 56 affaires criminelles.

L’individu, impliqué dans des vols de voitures, des cambriolages, des braquages et des agressions violentes, faisait l’objet de plus d’une cinquantaine de mandats de recherche émis par plusieurs unités policières et de la Garde nationale, dont la direction des affaires criminelles de Gorjani. Son arrestation a été rendue possible grâce à un guet-apens minutieusement préparé après plusieurs jours de surveillance. Connu pour sa capacité à échapper aux forces de l’ordre, le suspect a finalement été interpellé sans résistance. Il a été placé en détention dans l’attente de sa comparution devant la justice.

Cette opération témoigne de la vigilance et de la coordination exemplaire des unités sécuritaires, qui poursuivent leurs efforts pour renforcer la sécurité à Kasserine et lutter contre la criminalité organisée dans les régions les plus exposées.