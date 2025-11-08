Turquie : six morts dans un incendie tragique dans un entrepôt de parfums à Diloavasi

Un tragique incendie s’est déclaré ce samedi matin dans un entrepôt de parfums à Diloavasi, dans la province de Kocaeli, au nord-ouest de la Turquie, causant la mort de six personnes et faisant cinq blessés, dont un grièvement brûlé.

Selon le gouverneur de Kocaeli, Ilhami Aktaş, le feu s’est propagé vers neuf heures, ravageant deux étages d’un bâtiment utilisé à la fois comme entrepôt et usine de fabrication de parfums. Les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes et procéder aux opérations de refroidissement, tandis qu’une enquête a été ouverte en coordination avec le parquet afin de déterminer les causes du sinistre. Des témoins ont rapporté avoir entendu une explosion avant de voir d’épais nuages de fumée et des flammes s’élever du site industriel.

Située à une soixantaine de kilomètres au sud-est d’Istanbul, la ville de Diloavasi abrite de nombreuses installations industrielles, ce qui relance le débat sur les conditions de sécurité dans ces zones à haut risque.