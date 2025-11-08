Sousse : destruction de 646 kg de bananes impropres à la consommation

À Sousse, une importante opération de contrôle sanitaire a conduit à la saisie et à la destruction de 646 kilogrammes de bananes impropres à la consommation au marché El Araoua.

Cette intervention, menée conjointement par les services des marchés et de la santé de la municipalité, s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne visant à garantir la salubrité des produits agricoles vendus dans les marchés municipaux. Les produits non conformes ont été immédiatement acheminés vers le centre municipal de valorisation des déchets pour y être détruits, conformément aux procédures en vigueur.

Par ailleurs, les équipes de contrôle ont également procédé à la saisie de fruits commercialisés par des vendeurs installés illégalement, réaffirmant ainsi la volonté des autorités locales de préserver la santé publique et d’assurer le respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.