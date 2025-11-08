Météo du samedi : ciel nuageux et orages sur les régions côtières du nord

Le ciel sera partiellement nuageux, samedi, sur la plupart des régions à densément nuageux en fin de journée sur les régions côtières nord, avec pluies temporairement orageuses et parfois intenses. Les pluies concerneront progressivement les autres régions du nord et localement le centre.

Un vent de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, soufflera relativement fort à fort prés des côtes et dépassera 70 km/h en rafales sous orages. Le vent sera modéré à relativement fort sur le reste des régions.

La mer sera très agitée à localement houleuse dans le nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés dans les régions ouest du nord et du centre et entre 23 et 27 degrés ailleurs.