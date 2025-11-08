Égypte – un incendie ravage le domicile du réalisateur Khaled Youssef au Caire

Un incendie s’est déclaré, dans la soirée du samedi 8 novembre 2025, au domicile du réalisateur et producteur égyptien Khaled Youssef, situé dans le quartier d’El Mohandessin au Caire.

Les équipes de la protection civile sont rapidement intervenues sur les lieux et sont parvenues à maîtriser les flammes en un temps record, évitant ainsi des dégâts humains. Aucun blessé n’a été signalé, mais des pertes matérielles ont été constatées.

Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes et les causes du sinistre, en attendant la publication d’un communiqué officiel.