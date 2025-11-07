Istanbul : mandat d’arrêt international contre Netanyahou et 36 responsables israéliens

Le parquet général d’Istanbul a franchi une étape sans précédent en émettant, ce vendredi, un mandat d’arrêt international contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, ainsi que 35 autres responsables israéliens, pour des accusations de génocide et de crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza.

Selon le communiqué officiel, ces dirigeants sont tenus responsables des bombardements massifs ayant causé la mort de milliers de civils palestiniens, ainsi que de l’obstruction délibérée à l’acheminement de l’aide humanitaire.

Cette décision, d’une portée hautement symbolique, traduit la volonté des autorités turques de faire prévaloir la justice internationale face à ce qu’elles qualifient de violations graves du droit humanitaire.