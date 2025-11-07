Fraude mondiale : 4,3 millions de cartes bancaires piratées dans 193 pays

Les autorités allemandes ont démantelé un vaste réseau international de cybercriminalité impliqué dans une fraude bancaire d’envergure mondiale. Dix-huit personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête ayant révélé le piratage de cartes de crédit appartenant à plus de 4,3 millions de victimes réparties dans 193 pays.

Cette escroquerie, active entre 2016 et 2021, reposait sur de faux abonnements à des sites internet se présentant comme des plateformes de divertissement, mais créées dans le seul but de détourner des fonds. L’opération, baptisée « Récupération des fonds », a mobilisé la Police criminelle fédérale allemande et le parquet de Coblence, en collaboration avec plusieurs pays, pour démanteler trois réseaux criminels interconnectés implantés dans dix États.

Les fraudeurs auraient également infiltré quatre grands prestataires de services de paiement en Allemagne afin de blanchir près de 300 millions d’euros. Selon les enquêteurs, le système s’appuyait sur un maillage complexe de sociétés fictives et sur des attaques de phishing ou des fuites massives de données pour collecter les informations bancaires des victimes.