Football – LNFP : Aymen Dahmène blanchi, victoire sur tapis vert de l’AS Marsa devant l’ES Zarzis

Le Comité en charge de la gestion des affaires de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), réuni vendredi, a décidé d’accorder la victoire sur tapis vert à l’AS Marsa (2-0) dans son match contre l’ES Zarzis pour le compte de la 12e journée du championnat de la Ligue 1. Cette décision s’accompagne d’une sanction de huis-clos, trois matches durant à l’encontre du club de la capitale des oliviers assortie d’une amende de 20 mille dinars.

Ces sanctions font suite aux jets de projectiles et de pierres par ses supporters, ayant entraîné une blessure pour l’entraîneur de l’AS Marsa, Ameur Derbal, lequel avait, également, été convoqué devant le Bureau de la LNFP et suspendu de toute activité sportive.

Le match ESZ-ASM, rappelle-t-on, avait été interrompu en milieu de seconde période, alors que le score était de 0-0, après que l’entraîneur marsois eut été blessé par l’un des projectiles.

Par ailleurs, le Bureau de la Ligue a décidé de ne pas sanctionner le gardien de but du CS Sfaxien, Aymen Dahmen. Cette décision est motivée par le fait que l’arbitre de la rencontre n’a pas relevé dans son rapport les insultes qui lui ont été adressées. Le carton rouge qui lui a été discerné à l’issue du match contre l’Espérance de la 12e journée ayant été annulé.

La LNFP a, en outre, décidé de ne pas sanctionner le joueur de du CS Sfaxien, Iyed Belouafi, dont le nom avait été inscrit sur la feuille de match contre l’Olympique de Béja, le motif de la sanction initiale étant jugé infondé.

Voici, par ailleurs, le nouveau classement de la Ligue 1, après les sanctions de la LNFP:

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 30 13 9 3 1 23 3 +20

2. Club Africain 27 13 8 3 2 18 7 +11

3. Stade Tunisien 27 13 7 6 0 14 3 +11

4. CS Sfaxien 20 13 5 5 3 15 9 +06

5. US Monastir 20 13 4 8 1 13 9 +04

6. ES Zarzis 20 13 6 2 5 15 14 +01

7. ES Métlaoui 19 13 5 4 4 9 11 -02

8. Etoile du Sahel 18 13 5 3 5 16 12 +04

9. AS Marsa 16 13 5 1 7 14 12 +02

10. JS Omrane 16 13 4 4 5 9 14 -05

11. CA Bizertin 15 13 4 3 6 9 11 -02

12. USB Guerdane 15 13 3 6 4 9 9 00

13. JS Kairouan 13 13 4 1 8 10 24 -14

14. AS Soliman 10 13 2 4 7 5 12 -07

15. AS Gabès 8 13 1 5 7 6 16 -10

16. O. Béja 8 13 2 2 9 4 23 -19