Devant la prison de Belli, émotion et colère lors du rassemblement pour Jaouhar Ben Mbarek

Un rassemblement de solidarité en faveur de Jaouhar Ben Mbarek s’est tenu ce vendredi 7 novembre 2025 devant la prison de Belli, dans le gouvernorat de Nabeul.

Environ une centaine de personnes, proches et sympathisants, se sont réunies pour soutenir le dirigeant du Front de salut national, détenu et en grève de la faim depuis plusieurs jours. Les forces de l’ordre ont d’abord limité l’accès aux familles, procédant à des contrôles d’identité et à la saisie temporaire de cartes nationales, restituées par la suite. L’émotion était palpable parmi les participants, notamment lorsque le père de Jaouhar, Ezzeddine Hazgui, s’est effondré, suscitant un élan de solidarité autour de lui.

La santé de Jaouhar Ben Mbarek s’est nettement détériorée, mais malgré les appels de sa famille, de proches, de médecins et de personnalités nationales, il maintient sa grève de la faim avec détermination, affirmant : « Je sortirai de cette prison, soit libre, soit mort ».