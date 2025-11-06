Siliana : plus de 1 200 hectares de forêts détruits par les incendies en 2025

En 2025, les incendies survenus dans le gouvernorat de Siliana ont ravagé pas moins de 1 264 hectares de forêts, occasionnant des pertes estimées à plus de 227 millions de dinars, selon Sabri Oualani, directeur régional des forêts.

Ce dernier a rappelé qu’un hectare de forêt peut absorber jusqu’à 54 tonnes de dioxyde de carbone, soulignant ainsi l’impact de ces sinistres sur le climat et les précipitations. Malgré ces dégâts, les efforts de reboisement se poursuivent : chaque année, environ 600 hectares sont replantés, avec un taux de réussite dépassant 75 % grâce à la mobilisation des entreprises, des services forestiers et de la société civile.

Pour la campagne actuelle, 700 hectares seront reboisés à travers les différentes délégations, dont 250 par des entreprises spécialisées, avec la distribution de 700 000 plants adaptés à la sécheresse, comme le jujubier, l’acacia et l’arganier. Le lancement officiel du programme aura lieu à Dman El Khir, dans la délégation de Bargou, symbole de la résilience après l’incendie majeur de 2022.